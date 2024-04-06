En pahalı suyu kullanan İzmir’e kuraklık uyarısı: Hiçbir yönden hazır değiliz

Örneğin; Çamlı Barajı altın madenini bekliyor. Bunun dışında yer altı barajları yapabiliriz. Bunlar çok büyük olmaz ama en azından yer altı suyunu destekler. Ayrıca şehirlerdeki kanalizasyon ve yağmur sularını ayırmak gerekiyor. Yağmur sularını mümkün olduğunca tekrar barajlara basmamız gerekiyor. Yüzde 10'unu bile basmak yeterli olabilir. Ayrıca Amerika'da Yellowstone Yanardağı'nın patlama ihtimali gibi çok büyük doğa olaylarında, bir anda hava soğuyacak ve kuraklık gelecektir. En az 6-7 yıl hiç yağmur yağmayacak. Bu sefer denizlerden kullanma suyunu çekebiliriz. Ancak şu anda o konuyla ilgili projelerin yapılıp raflarda yerini alması lazım. Su varsa devlet vardır. Suyun bittiği gün devlet biter. Bu nedenle çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin; Fransa'da bu yıl yüzme havuzlarından sular çekildi. Böylelikle insanlar farkındalık yaratıyorlar. İspanya'da armut, elma gibi çok su isteyen ağaçlara kurumayacak kadar su verilme kararı verildi" diye konuştu.