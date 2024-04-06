Ramazan Bayramı’nda İZBAN ücretsiz olacak

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 23.59'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepeİst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ücretsiz olacak. Ayrıca belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak yararlanabilecek.