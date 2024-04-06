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Haberler İzmir Turizm güzergahlarında yoğun trafik var

Turizm güzergahlarında yoğun trafik var

Son dakika İzmir haberleri... Bayram trafiği bir çok noktada kendini belli etmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı. İzmir ve Aydın'daki yollarda özellikler trafik ışıklarında da büyük yoğunluk olduğu gözleniyor.

AA
Turizm güzergahlarında yoğun trafik var

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, İstanbul - İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyol ile Aydın çevre yolu arasındaki bağlantı noktası olan Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası güzergahının kesişim noktası olan Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışının yavaşladığı, trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Bu yollarda polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak üzere çalışma yürüttü.

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