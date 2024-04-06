Tütün kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamüllerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda piyasa değeri 15 milyon 710 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi. Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde; 5 ikamet, 4 depo, 5 işyeri ve 5 araçta yapılan aramalarda 1 milyon 338 bin 200 adet boş makaron, bin 162 kg nargile tütünü, 811 kg kıyılmış tütün, bin 500 adet kesilmiş bandrol, 19 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.