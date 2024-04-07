Bayrağı yukarı çıkarmak için çalışacağız

31 Mart Seçimlerinde Gaziemir'de yüzde 44,32 oy ile belediye başkanı seçilen Ünal Işık mazbatasını aldıktan sonra görevi, önceki dönem Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Işık, "Biz burada bu bayrağı devralıyoruz. Kademe kademe yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu ilçenin halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Var olan, güzel olan ne varsa devam ettireceğiz. Üstlerine yenilerini eklemeye çalışacağız. Gaziemir Belediyesi herkes için vardır" dedi.

GÖREV teslimi yapılmadan önce belediye binası önünde konuşma yapan Işık, "Sağlıkla güzellikle, güler yüzle, huzurla, temizlikle, hoşgörüyle herkesin yaşaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Belediye meclisini oluşturacak 31 arkadaşım ve benimle birlikte 32 adam olarak muhtarlarımızla birlikte Gaziemir'e hizmet etmek için yola çıktık. Sizi memnun edene kadar gözümüze uyku girmeyecek. Sizin üzüntünüz üzüntümüz, sevinciniz sevincimiz olacak" dedi.