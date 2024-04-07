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Haberler İzmir Belediye çalışanlarına bin liralık market jesti

Belediye çalışanlarına bin liralık market jesti

HABER MERKEZİ
Belediye çalışanlarına bin liralık market jesti
BORNOVA Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayram tatilinden önceki son mesai gününde göreve gelir gelmez tüm Bornova Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı. Güne sabahın ilk saatlerinde şantiye ziyaretleriyle başlayan Ömer Eşki, iş barışının ve huzurunun sağlanması ve halka en iyi hizmetin verilmesiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerindeki ziyaretlerde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç'in yanı sıra belediye bürokratları da hazır bulundu. Başkan Ömer Eşki, çalışanlara, göreve gelir gelmez başkan olarak market çeki müjdesi verdi. Tüm çalışanları kapsayan biner liralık çeklerin teslimi de aynı gün içinde tamamlandı.
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