“Bu makam, tüm Çiğli halkınındır”

31 Mart yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Onur Emrah Yıldız, belediyede düzenlenen törenle başkanlık görevini Utku Selim Gümrükçü'den devraldı. Heyecanını, sonsuz ve tarifsiz olarak tanımlayan Yıldız, "Bu makam Çiğli halkınındır. Bu bir bayrak değişimiydi. Benim de hayalimdi. Şimdi, tüm Çiğli'nin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Çiğli'nin şehri emini olmaya kararlıyım. Birlikte başardık, yolumuz açık olsun" diye konuştu. Eşi Gamze ve çocuklarıyla birlikte çok sayıda katılımcı ve belediye personelinin coşkuyla karşıladığı Yıldız, "Bu onuru bana yaşatan partime, örgütümüze ve elimi tutan, arkamda duran, bana güvenen Çiğli halkına teşekkür ediyorum. Yaşadığım, sonsuz ve tarifsiz bir heyecan. Bu başarıyı ve daha nice başarıları; hemşehrilerimle birlikte kazanmış ve kazanacak olmak da ayrıca heyecan verici. Çünkü, biz birlikte kazandık" dedi.