Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı’dan ortak mesaj: Durmak yok, yola devam

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan Adayı olan Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemeraltı esnafını ziyaret etti. Dağ ve Çankırı'nın 4 saat süren esnaf ziyaretinde hem gülümseten hem de duygulandıran anlar yaşandı. İkili ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar geçerken Dağ ve Çankırı, "Durmak yok" mesajı verdiler.

ESNAFTAN ALKIŞ

Vatandaşlar Dağ ve Çankırı'nın elini sıkarak bolca fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş Dağ'a "Durmak yok" derken, Dağ ve Çankırı ise "Kesinlikle durmak yok" yanıtını verdiler. Bir anne çocuğunun adının da Hamza olduğunu söyleyerek, "İnşallah Hamza Dağ gibi olur' diyorum hep" dedi. Hamza Dağ ise çocuğu severek, "Bana da benziyor" ifadelerini kullandı. Kemeraltı'nı ziyaret eden bir kadın ise "İzmir için üzülüyorum. Diyorlar ya teneke koysanız kazanır diye... Çok üzülüyorum" dedi.

Dağ ve Çankırı ise, "Üzülmeyin, zamanı vardır" diye konuştu. Vatandaşlar Dağ'a "Sizi seviyoruz" diyerek, Dağ'ın elini sıktı. Vatandaşlar, "Seveniniz çok, sizi seviyoruz ve her gittiğimiz yerde insanların sizi nasıl sevdiğini dinliyoruz ama ekonomi ve emekli maaşları sebebiyle böyle oldu. Yine buradasınız, bu çok güzel, sizi gördüğümüze çok memnunuz" yanıtını verdi.

Çankırı ise, "Biz siyaset yapmadık, samimiyetimizi koyduk ortaya. Bizden başkasını görmediniz, seçilenleri de şimdi göremeyeceksiniz, çıkmazlar ki... Yüzleri yok çıkmaya" dedi. Başka bir vatandaş ise Hamza Dağ'ı karşısında görünce önce sarıldı sonra da, "Kurda kuşa yem ettiniz bizi, siz etmediniz gerçi de" dedi. Gözleri dolan vatandaşa sarılan Hamza Dağ, "Çok çalıştık, biz üstümüze düşeni yaptık, her şeyin hayırlısı" diye konuştu.