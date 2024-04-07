İzmir Kitap Fuarı evine dönüyor

SON yıllarda Gaziemir'de yapılan ve kent merkezine uzak olduğu için eleştirilen İzmir Kitap Fuarı'nın bu yıl, 19-28 Nisan tarihlerinde eski adresi Kültürpark'ta yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların konuya ilişkin talebini reddetmeyen belediyenin kararı büyük sevinçle karşılandı. İzmirliler Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve İZFAŞ yönetimine teşekkür etti.

YENİDEN KÜLTÜRPARK

İZMİR'DE her yıl düzenlenen kitap fuarı bu yıl da İzmirlilere kapılarını açacak. Yıllardır Kültürpark'ta yapılan fuar, son birkaç senedir Gaziemir'deki fuar alanında yapılıyordu. Ancak Gaziemir'deki alanın kent merkezine uzak olması İzmirli kitapseverler tarafından eleştiriliyor; eski yerine dönmesi taleplerini oluşturuyordu. Vatandaşın bu isteği karşısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ekibi, fuarı yeniden Kültürpark'ta yapma kararı aldı. Büyük memnuniyetle karşılanan karar sonrasında İzmir Kitap Fuarı'nın 19-28 Nisan tarihleri arasında Kültürpark'ta kapılarını açacağı duyuruldu.