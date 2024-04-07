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Haberler İzmir İzmir nöbetçi eczaneler 7 Nisan Pazar! İlçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

İzmir nöbetçi eczaneler 7 Nisan Pazar! İlçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi eczaneler nöbetçi? sorusu ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'in ilçe ilçe nöbetçi eczanelerinin adres ve telefon bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 7 Nisan İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

HABER MERKEZİ
İzmir nöbetçi eczaneler 7 Nisan Pazar! İlçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

İzmir'de 7 Nisan Pazar günü hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak ediliyor. Acil ilaç ihtiyacı olanlar adreslerine en yakın nöbetçi eczaneleri araştırıyor. İşte 7 Nisan Pazar ilçe ilçe İzmir nöbetçi eczane adres ve telefonları...

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İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 7 NİSAN PAZAR

BERKAY ECZANESİ - 07.04.2024 / ALİAĞA KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI 02326161311

ENİS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
2324217979

ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK 2324837963

ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YENER CAD. NO:25/A ALTINDAG 2324676727

HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MH. YAVUZ CD. NO:169/A 02323425500

TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A 02328541657

HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A 2322790254

YENI AKIN ECZANESİ - BASIN SİTESİ POLAT CAD. NO:89/A YESILYURT 02322449805

KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR 2325817045

ŞEHİR ECZANESİ - BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE MH. 2148/9 SK. NO:1/Z01 WESTPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
WESTPARK AVM 02325027833

BENEK ECZANESİ - BERGAMA SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2 13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI 02326310321

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18 02325926868

AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B 02323395008

BAŞARAN ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 186 SOK. NO:32/A YENİ ÖZKANLAR PAZARI YANI, EGE ÜNİ. HAST. KARŞISI 02323884222

BORNOVA GÜLER ECZANESİ - BORNOVA 3 KAZIM DİRİK MAH. 203/1 SOK. NO:3/F 02323883591

AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI 2324798891

BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - BOZYAKA SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI 02322553832

MURAT ECZANESİ - BUCA 1 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324388802

KARACA ECZANESİ - BUCA 2 KURUÇEŞME MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:168/B HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU KARŞISI HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU KARŞISI 02324541066

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ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI 02325049303

OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C 02326732026

ADA ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G 02327128287

ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A 02327167778

UYGAR ECZANESİ - ÇİĞLİ ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/C 02322033135

ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92 02323292255

NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A 02323290919

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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A Ziraat Bankası Karşısı 05455902595

FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA 02328121999

SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR LİSE KARŞISI 02322716882

ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387 02322610620

YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı 02324400205

KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK GAZİEMİR KAYMAKAMLIK ARKASI
2322514426

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