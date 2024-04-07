İzmir nöbetçi eczaneler 7 Nisan Pazar! İlçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

İzmir'de 7 Nisan Pazar günü hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak ediliyor. Acil ilaç ihtiyacı olanlar adreslerine en yakın nöbetçi eczaneleri araştırıyor. İşte 7 Nisan Pazar ilçe ilçe İzmir nöbetçi eczane adres ve telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 7 NİSAN PAZAR
BERKAY ECZANESİ - 07.04.2024 / ALİAĞA KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI 02326161311
ENİS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
2324217979
ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK 2324837963
ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YENER CAD. NO:25/A ALTINDAG 2324676727
HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MH. YAVUZ CD. NO:169/A 02323425500
TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A 02328541657
HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A 2322790254
YENI AKIN ECZANESİ - BASIN SİTESİ POLAT CAD. NO:89/A YESILYURT 02322449805
KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR 2325817045
ŞEHİR ECZANESİ - BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE MH. 2148/9 SK. NO:1/Z01 WESTPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
WESTPARK AVM 02325027833
BENEK ECZANESİ - BERGAMA SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2 13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI 02326310321
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18 02325926868
AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B 02323395008
BAŞARAN ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 186 SOK. NO:32/A YENİ ÖZKANLAR PAZARI YANI, EGE ÜNİ. HAST. KARŞISI 02323884222
BORNOVA GÜLER ECZANESİ - BORNOVA 3 KAZIM DİRİK MAH. 203/1 SOK. NO:3/F 02323883591
AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI 2324798891
BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - BOZYAKA SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI 02322553832
MURAT ECZANESİ - BUCA 1 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324388802
KARACA ECZANESİ - BUCA 2 KURUÇEŞME MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:168/B HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU KARŞISI HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU KARŞISI 02324541066
ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI 02325049303
OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C 02326732026
ADA ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G 02327128287
ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A 02327167778
UYGAR ECZANESİ - ÇİĞLİ ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/C 02322033135
ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92 02323292255
NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A 02323290919
MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A Ziraat Bankası Karşısı 05455902595
FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA 02328121999
SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR LİSE KARŞISI 02322716882
ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387 02322610620
YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı 02324400205
KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK GAZİEMİR KAYMAKAMLIK ARKASI
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