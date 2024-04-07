İzmir’de elektrik kesintisi 7 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte 7 Nisan Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE BUGÜN HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
Saat : 9:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Fırınlı
Saat : 12:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
Saat : 9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
TİRE / İZMİR
Mahmutlar
Turgutlu
Yenioba
Akkoyunlu
Alacalı
Eskioba
Saat : 9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun
Yedi Eylül
Yazıbaşı ( Kuşçu Cd. YAZIBAŞI İZMİR )
Çapak ( 2595 2595 Sk. 2556 Sk. )