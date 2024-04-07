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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Nisan Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 7 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 7 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte 7 Nisan Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE BUGÜN HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Saat : 9:00 - 12:00

BAYINDIR / İZMİR

Elifli

Fırınlı

Saat : 12:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Seyrekli

Saat : 9:00 - 12:00

TİRE / İZMİR

Mahmutlar

Turgutlu

Yenioba

Akkoyunlu

Alacalı

Eskioba

Saat : 9:00 - 14:00

TORBALI / İZMİR

Kuşçuburun

Yedi Eylül

Yazıbaşı ( Kuşçu Cd. YAZIBAŞI İZMİR )

Çapak ( 2595 2595 Sk. 2556 Sk. )

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