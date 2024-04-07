İzmir’de elektrik kesintisi 7 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte 7 Nisan Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE BUGÜN HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Saat : 9:00 - 12:00 BAYINDIR / İZMİR

Elifli

Fırınlı

Saat : 12:00 - 15:00 ÖDEMİŞ / İZMİR

Seyrekli

Saat : 9:00 - 12:00 TİRE / İZMİR

Mahmutlar

Turgutlu

Yenioba

Akkoyunlu

Alacalı

Eskioba

Saat : 9:00 - 14:00 TORBALI / İZMİR

Kuşçuburun

Yedi Eylül

Yazıbaşı ( Kuşçu Cd. YAZIBAŞI İZMİR )

Çapak ( 2595 2595 Sk. 2556 Sk. )