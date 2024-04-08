İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

Son dakika haberi... İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin partiden istifa ettiği öğrenildi. Özlale, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kamuoyuna duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Özlale şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener kurultayda aday değil!