İzmir dahil 71 ilde 4 süren dev operasyon: 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 bantlı devam eden 'Mercek-16' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu: 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu Tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli konuda işlem yapıldı" kurtuldu.

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Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, "İlk 6 şehirlerimizde ruhsatsız silah ve operasyon yapılan şüpheliler; İstanbul'da 104 tabanca, 5 av bölmesi ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Manisa'da 100 tabanca ele geçirildi. 2 silah kaçakçısı tutuklandı. Adana' da 43 tabanca, 8 av bölmesi ele geçirildi.39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İzmir'de 39 tabanca, 6 av bölmesi ele geçirildi.47 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Gaziantep'te 20 tabanca, 10 av bölmesi ele geçirildi.26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Erzurum'da 12 tabanca, 18 av bölmesi ele geçirildi.34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Manisa,Adana,İzmir,Gaziantep,Erzurum,Diyarbakır,Şanlıurfa,Ankara,Antalya,Mersin, Samsun, Bursa, Hatay, Konya, Sakarya, Burdur, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Aydın, Çorum, Kahramanmaraş, Batman, Balıkesir, Kayseri, Kars, Niğde, Adıyaman, Afyonkarahisar, Denizli, Karabük, Ordu, Osmaniye, Edirne, Kilis, Siirt, Yozgat, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Mardin, Muğla, Sivas, Trabzon, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Tekirdağ, Zonguldak, Çanakkale, Erzincan, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Van, Yalova, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş, Sinop, Uşak, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Çankırı ve Iğdır'da düzenlenen 'Mercek-16' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 696 top ele geçirildi" dedi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, kaymakamlara, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik etti