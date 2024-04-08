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İzmir'de dövmeci cinayeti! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... Konak ilçesinde yaşanan korkunç olayda, C.G. adlı şahıs, çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından C.G.'yi gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.

DHA
İzmir’de dövmeci cinayeti! Çocukluk arkadaşını öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde C.G. (28), tartıştığı kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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