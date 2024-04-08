İzmir’de hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emir Furkan Çayır'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Çayır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çayır'ın Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlar, sürücünün motosikletin önünü kaldırdığını, bu nedenle kontrolü kaybettiğini ileri sürdü.