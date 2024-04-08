İzmir’de ormanlık alanda korkunç olay! 6 yıl önce firar eden askerin cesedi bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde edinilen bilgiye göre, Ansızca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan bir vatandaş, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu bulunan cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine bir daha rastlanamayan Uzman Çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi. M.F.'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan şahsın 2018 yılında öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.