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Haberler İzmir İzmir'de "zimem defteri" geleneğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

İzmir'de "zimem defteri" geleneğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

Ramazan ayının güzellikleri sürüyor. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçları İzmir MÜSİAD üyelerinin katkısıyla ödendi. MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "Üyelerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze de olsa yardımcı olmak istedik" dedi.

AA
İzmir’de zimem defteri geleneğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

MÜSİAD İzmir'den yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'dan günümüze uzanan "zimem (veresiye) defteri" geleneğini sürdürüyor. Uygulama kapsamında üyeler, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, üyelerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze de olsa yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneğini yıllardır yaşattıklarını aktaran Temur, "Bakkallarda ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödeyerek katkı sağlıyoruz. Zimem defteri, bugünkü adıyla veresiye defteri alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü zimem defterini bizler de İzmir'de yaşatıyoruz." diye konuştu.

Temur, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yardımlaşma ruhunun yaşatılmasının geleceğe olan ümitlerini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

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