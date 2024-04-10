16 yaşındaki çocukların kavgası ölümle bitti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından iki grubun bir parkta meydana gelen kavgasında, grup içinde bulunan ve 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar hayatını kaybetti Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, E.D. isimli bir kişi serbest bırakıldı. Bayrama sayılı günler kala oğlu Ege'yi kaybeden baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu için "Biricik oğlum melek oldu" paylaşımını yaptı. Akıl almaz olay 7 Nisan pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Kavşağında bulunan Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden tartışma ve yazışmalar başladı.

BIÇAK DARBELERİ

16 yaşındaki lise öğrencisi iki gencin yine 16 yaşındaki kız arkadaşları M.H. yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İki genç bir süre yazıştıktan Hürriyet Parkı'nda buluştu. Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hepbalıkçılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

6 bıçak darbesi ile yaşamını yitiren talihsiz gencin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında, kavga için parka geldikleri tespit edilen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.