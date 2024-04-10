İzmir’de 458 hektar alan orman küle dönmüştü! Yeniden orman olması 30 yıl sürecek

İHMAL VE DİKKATSİZLİK 458 HEKTAR ORMANI KÜL ETTİ

Köylerinden bir vatandaşın otların en kuru olduğu zamanda bahçesinde yaktığı temizlik ateşinin rüzgârın şiddetiyle artarak ormana sıçramasıyla yangının çıktığını, ihmal ve dikkatsizliğin Kocadağ'ı kül ettiğini söyleyen Birgül Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: "Burasının yeniden orman olduğunu biz göremeyiz, ancak torunlarımız görebilir. Daha hala rüyalarımıza giren 2016 yılındaki orman yangınını unutamıyoruz. Hatırası ve izleri hiçbir zaman silinmedi ve silinmeyecek. O gün çıkan şiddetli rüzgâr yangını anında alıp götürdü dağı dumana ve aleve boğdu. Çok büyük tehlike atlatıldı. Bir köylümüzün yangında aracı yandı kendi canını zor kurtardı. Dağa yakın olan evler büyük bir tehlike atlattı" dedi.