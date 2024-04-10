İzmir’de 458 hektar alan orman küle dönmüştü! Yeniden orman olması 30 yıl sürecek

İzmir'in Seferihisar ilçesi Orhanlar köyü civarlarında 3 Ağustos 2016'da çıkan orman yangınında 458 hektar orman alanı kül olmuştu. Köyleri yanmaktan son anda kurtulan Orhanlı köyü sakinleri, üzerinden geçen 8 yıla rağmen hala yangının o günkü dehşetini hafızlarından silebilmiş değil. Kocadağ'ın 3 günde kül olup gittiği, yeniden orman olmasının ise 30-40 yıl süreceği belirtildi.
2014-2024 yılları arasında 10 yıl boyunca Orhanlı köyünün muhtarlığını yapmış olan Birgül Bozkurt, 8 yıl önce ağustos ayında köylerinde yaşanan orman yangınının büyük bir kâbus olduğunu, bakmaya kıyamadıkları yemyeşil Kocadağ'ın 3 günde kül olup gittiğini, yeniden orman olmasının ise 30-40 yıl süreceğini söyledi.
İHMAL VE DİKKATSİZLİK 458 HEKTAR ORMANI KÜL ETTİ
Köylerinden bir vatandaşın otların en kuru olduğu zamanda bahçesinde yaktığı temizlik ateşinin rüzgârın şiddetiyle artarak ormana sıçramasıyla yangının çıktığını, ihmal ve dikkatsizliğin Kocadağ'ı kül ettiğini söyleyen Birgül Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: "Burasının yeniden orman olduğunu biz göremeyiz, ancak torunlarımız görebilir. Daha hala rüyalarımıza giren 2016 yılındaki orman yangınını unutamıyoruz. Hatırası ve izleri hiçbir zaman silinmedi ve silinmeyecek. O gün çıkan şiddetli rüzgâr yangını anında alıp götürdü dağı dumana ve aleve boğdu. Çok büyük tehlike atlatıldı. Bir köylümüzün yangında aracı yandı kendi canını zor kurtardı. Dağa yakın olan evler büyük bir tehlike atlattı" dedi.
290 BİN FİDAN DİKİLDİ, 2,5 TON TOHUM EKİLDİ
Yangından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangın bölgesinde başlatılan yeniden ağaçlandırma çalışmaları sonucu yaklaşık 2,5 ton kızılçam tohum ekildi. Ayrıca yanan alanda 84.6 hektar suni tensil, 106.4 hektar tabi tensil uygulaması yapılıp, kalan 267 hektar alanda ağaçlandırma programına alınıp çalışmalar yapıldı. Sahaya 245 bin kızılçam 40 bin servi 4 bin halep çamı ve bin adet yapraklı ağaç fidanı dikildi.