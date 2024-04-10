Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Çeşme’ye yaradı! Otellere rezervasyon yağdı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan oldu. Açık otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz" dedi.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Kapıda vize uygulaması kapsamında tatilinin bir kısmını Yunan adalarında geçirmek için gelen ve tura çıkmak isteyen tatilciler de uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili için Çeşme'de beklentinin üzerinde rezervasyonların olduğunu dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz. Bayram güzel bir tarihe geldi, sezonun başlangıcı ve baharın gelmesiyle denize girmeyi tercih edenler oluyor. Ayrıca havuzu kullananlar çok tatilci var. Bayramın 9 gün olmasıyla trafik sorunu da yaşanmadı" dedi.

'SAKIZ ADASI'NA GİTMEK İÇİN ÇEŞME'YE GELENLER ÇOK'

En yoğun günlerin bugün başladığını ve 12'sine kadar devam ettiğini ifade eden Demir, "Açık otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Diğer günlerde doluluk oranları yüzde 50-60'lara kadar oluyor. Kapıda vize uygulamasını turizmciler olarak destekliyoruz. Toplumumuz, yurt dışına vize sıkıntısından dolayı çok çıkamayabiliyor. Kapı vizeleri Çeşme'de ve gemilerin kalktığı bölgelere ciddi bir hareket katıyor. Örneğin konaklayanlara baktığımda neredeyse 10 odadan bir tanesi veya iki tanesi sabah Sakız Adası'na gitmek için kalıyor. Dolayısıyla Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelenler çok. Böylece Çeşme'de de tatil yapıp esnafa da gidip akşam yemeği, sabah kahvaltısı yapanlar çok. Yani genel olarak ben kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu" diye konuştu.