İzmir’de 11 Nisan Perşembe su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SULAR BU İLÇELERDE KESİLECEK
BEYDAĞ BEYKÖY11.04.2024 saat 09:40 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
URLA TORASAN, RÜSTEM11.04.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası