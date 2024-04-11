Öldüren suç makinesi öldürülen ödüllü asker

İzmir Torbalı ilçesinde 2 yıl önce yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı kişiler tarafından 5 bıçak darbesiyle acımasızca öldürüp ağabeyi Ekrem Menekşe'yi yaralayan Tuncay Güler ve Yılmaz Köksal'ın yargılanması sürüyor. Öldürülen Menekşe'nin vatani görevinde üstün başarılarından dolayı teşekkür belgesi aldığı ortaya çıktı. Menekşe'nin ailesi Filiz ve Hüseyin çifti ise, "Bu bayramı buruk bir şekilde geçiriyoruz. Oğlumuz öldürüldü. Suçluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bize o zaman gerçek bayram olacak" dedi.