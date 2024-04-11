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Haberler İzmir Öldüren suç makinesi öldürülen ödüllü asker

Öldüren suç makinesi öldürülen ödüllü asker

ŞENOL KANTÜRK
Öldüren suç makinesi öldürülen ödüllü asker
İzmir Torbalı ilçesinde 2 yıl önce yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı kişiler tarafından 5 bıçak darbesiyle acımasızca öldürüp ağabeyi Ekrem Menekşe'yi yaralayan Tuncay Güler ve Yılmaz Köksal'ın yargılanması sürüyor. Öldürülen Menekşe'nin vatani görevinde üstün başarılarından dolayı teşekkür belgesi aldığı ortaya çıktı. Menekşe'nin ailesi Filiz ve Hüseyin çifti ise, "Bu bayramı buruk bir şekilde geçiriyoruz. Oğlumuz öldürüldü. Suçluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bize o zaman gerçek bayram olacak" dedi.
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