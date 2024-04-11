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Haberler İzmir Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 genç feci şekilde can verdi. Otomobilin aynı istikamette seyreden motosiklete çarptığı kazada 17 yaşındaki gençler önce yola savruldu.

AA
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Kınık'tan Bergama'ya giden M.Ö'nün (40) kullandığı 45 YA 9737 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Emirhan A'nın (17) idaresindeki 35 L 5064 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı Keremcem A. (17) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emirhan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keremcem A. ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, otomobil sürücüsü M.Ö'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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