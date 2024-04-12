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Haberler İzmir "Amacım moral verip mutlu etmekti"

"Amacım moral verip mutlu etmekti"

176 gün önce ‘Örümcek Adam’ kostümüyle farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç (26), depremzedeler için Hatay İskenderun’da camiye kostüm ve maskeyle ile gidince gözaltına alındı

METİN BURMALI
Amacım moral verip mutlu etmekti

İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Koç Hatay İskenderun'da moral vermek için kostümüyle gittiği camide gözaltına alındı. Polisin camiden çıkarttığı Koç'un arbede sırasında sol bacağı da kırıldı. Yeni Asır'ın ulaştığı yerli örümcek adam Ayaz Koç, "Namazda imam vaaz verirken birden polisler gelip beni apar topar dışarı çıkarttı. Arbede nedeni ile bacağımda kırık ve çatlak oluştu. Şuan yürüyemiyorum. Hukuki olarak hakkımı sonuna kadar arayacağım. Amacım deprem bölgesindeki insanlara moral verip, mutlu etmekti. Çocuklara yardım edecektim, oyunlar oynatacaktım, yapamadım" dedi.

İzmirli 'Örümcek Adam', "Amacım deprem bölgesindeki insanlara moral verip, mutlu etmekti. Çocuklara yardım edecektim, oyunlar oynatacaktım, yapamadım" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Deprem bölgesindeki insanlara moral verip çocukları eğlendirmek için 32'inci şehir olarak geçen hafta Hatay'ın İskenderun ilçesini seçen Koç, örümcek adam kostümü ile bayram namazını kılmak için Kaptan Paşa Camii'ne gitti. Vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Camide imam vaaz verdiği sırada gelen sivil ve resmi polisler, yüzünde maske olan Koç'u apar topar camiden dışarı çıkarttı. Yere yatırıldığını, ters kelepçe takılarak gözaltına alınmak istendiğini söyleyen Koç, cami dışında yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığını belirtti.

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