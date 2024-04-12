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Haberler İzmir Başkan Duman yaşlılarla buluştu

Başkan Duman yaşlılarla buluştu

HABER MERKEZİ
Başkan Duman yaşlılarla buluştu
BUCA Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nün sakinleriyle bayramlaşarak geçirdi. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren yaşlılarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Duman, "Büyüklerimizi ziyaret etmeyi, sevgimizi göstermeyi unutmayalım" dedi. Huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayıp, çeşitli hediyeler takdim eden Duman, şunları ifade etti: "Büyüklerimizi özellikle bayram günlerinde ziyaret etmeyi ve sevgimizi her daim göstermeyi unutmayalım. Büyüklerimizin duaları, sevgisi ve güzel anılar bize kalacak en değerli mirastır."
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