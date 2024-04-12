Çocuk Köyü’ne akın

İzmir'in Menemen ilçesinde açılan Tematik Çocuk Oyun Köyü'nü 4 haftada 450 bine yakın kişi ziyaret etti. İlgi odağı olan köy, aileler ve çocuklardan tam not aldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Farklı illerden aileler ve çocukları; Rafadan Tayfa'nın katılımıyla açtığımız çocuk oyun köyüne akın ediyor. 10 bin metrekare alanda kurulu olan köy, ilk dört haftada 450 bin ziyaretçiyi getirdi" dedi.

450 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Pehlivan Çocuk Köyü'nün pazartesi günleri bakımdan dolayı kapalı olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Çocuk köyümüz 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor, Menemen'e özellikle Ege illerimizden otobüslerle aileler akın ediyor. Köye olan yoğun ilgi sadece bir başlangıç. 450 bine yakın ziyaretçimiz sayesinde hem esnafımız hem de Menemen kazanıyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizin en büyük aqua parkı, dünyanın en büyük dönme dolabı, Ege'nin en büyük akvaryum parkı, film platosu, müzelerimiz gibi projelerimizi tamamlayıp, Menemen'i 27 kilometrelik sahiliyle buluşturarak vatandaşlarımızı plajımızda, marinamızda ağırlamaya başlayacağız."