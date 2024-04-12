Doğum gününde yeniden yürüdü

İZMİR'DE doğum gününden bir gün önce trafik kazasında omurgası kırılan üniversite öğrencisi Elçin Yiğiter, 19'uncu yaş gününde yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı. Trafik kazasında omurgasında kırık ve çıkıklar oluşan Elçin Yiğiter, yapılan ameliyatın ardından 19. yaşını doktorların getirdiği pastayla hastanede kutladı. Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Hasan Kamil Sucu "Zamanında müdahale edilmesiydi kırıkların omuriliği kesme durumu vardı. Omurilik hasarı olma durumunda hasta yürüyemezdi" dedi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Yiğiter, 18 Mart'ta okula gitmek için beklediği durakta, kamyonetin çarpması sonucu devrilen trafik lambası direğinin altında kalarak yaralandı ve omurgasında kırık, çıkık ve kayma tespit edildi. Elçin Yiğiter, yaş gününü kutlayacağı gün yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdi. Yiğiter, "Ameliyatın üzerinden 24 saat bile geçmeden yürümeye başladım. Ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.