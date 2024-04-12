Filenin sultanı ailesinin gururu

TÜRK sporuna Filenin Sultanları olarak isimlerini teker teker altın harflerle yazdıran voleybolcularımızdan İzmirli Cansu Özbay'un annesi Nursel Özbay ve babası Özkan Özbay kızlarının özlem ve hasreti ile gurur duyduklarını, bayramda bile kızlarına kavuşamamanın sıkıntısını çektiklerini belirtti

Özkan Özbay, "Şu anda kızımın ve diğer takım arkadaşlarının tamamının tek düşüncesi bu yaz 26 Temmuz 11 Ağustos tarihlerinde Fransa Paris'de düzenlecek olan olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak ve altın madalya alarak yurda dönmek" dedi. Baba Özbay, şöyle devam etti: "Kızım sadece bizim ailemizin değil, Türkiye'nin gururu. Onunla gurur duyuyoruz. Onun başarısı bize gurur veriyor. Kızımın hedefi, bu yaz Paris'de altın madalya almak."