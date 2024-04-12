İzmir cuma namazı saati 12 Nisan

Son dakika İzmir haberleri... Bayram tatili nedeniyle pek çok kişinin şehir dışında olması nedeniyle cuma saatleri araması daha da yoğunlaştı. Cuma namazı saat kaçta? İzmir cuma namazı saati kaç? soruları merak ediliyor. İşte Diyanet verilerine göre İzmir cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:17'de kılınacak.

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/170; Mevvâk, et-Tâc, 2/520; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/543; Kâsânî, Bedâi', 1/259- 261; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242-243). Şu kadar var ki cuma namazı nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.