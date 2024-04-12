İzmir Doğal Yaşam Parkı’na 6 günde 150 bin ziyaretçi

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Çiğli ilçesinde 400 bin metrekare alana kurulu olan ve 127 türden 1333 hayvana ev sahipliği yapan park, bayram tatilinde İzmir'in yanı sıra diğer illerden gelenlerden de ilgi gördü.

Parkı, cumartesi gününden bu yana, çoğunluğunu çocuklu ailelerin oluşturduğu 150 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler dolayısıyla park girişinde uzun kuyruklar oluştu.