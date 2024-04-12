İzmir nöbetçi eczaneler 12 Nisan Cuma! Bayramda hangi eczaneler açık?

İzmir'de 12 Nisan Cuma hangi eczaneler açık? Bugün İzmir'de nöbetçi eczaneler hangisi? soruları araştırılıyor. İşte İzmir'de bugünün nöbetçi eczanelerinin adres ve telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 12 NİSAN CUMA
UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA YENI MAH.529 SOK.NO:11/A ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR 02322329064
FUAT ECZANESİ - ALSANCAK MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:98/D 02324042555
YENI PARK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK 2324822834
ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YENER CAD. NO:25/A ALTINDAG 2324676727
YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA 02323423570
AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47 02328547112
ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A 02322787035
EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ 02322448611
BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR 2325814404
GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A 02323717739
UMUT ECZANESİ - BERGAMA FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3 FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI 02326321656
BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A 02325926018
YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1 ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA 02323390309
DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
02323886000
SEÇKIN ECZANESİ - BORNOVA 3 273 SOK.NO:10/C BAYRAKLI ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323481083
BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600) 05464200135
KANTARCIOĞLU ECZANESİ - BOZYAKA ÇALIKUŞU MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:165 02324830305
BUCA PARK ECZANESİ - BUCA 1 KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONU ARKASI 2324426088
SULTAN ECZANESİ - BUCA 2 AHMET PIRISTINA BLV.NO.70/A-B ÖZEL TINAZTEPE HAST.POLİKLİNİK KARŞISI
02324540676
AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
02324626484
ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR 2326731088
ADA ECZANESİ - ÇEŞME 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G 02327128287
ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME 2327168281