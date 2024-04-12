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Haberler İzmir İzmir nöbetçi eczaneler 12 Nisan Cuma! Bayramda hangi eczaneler açık?

İzmir nöbetçi eczaneler 12 Nisan Cuma! Bayramda hangi eczaneler açık?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi eczaneler açık? Bayramda eczaneler kapalı mı? soruları acil ilaç alması gerekenler tarafından araştırılıyor. Bayram tatili nedeniyle eczaneler bugün kapalı olacak. Peki İzmir'de 12 Nisan Cuma hangi eczaneler açık olacak? İşte ilçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

HABER MERKEZİ
İzmir nöbetçi eczaneler 12 Nisan Cuma! Bayramda hangi eczaneler açık?

İzmir'de 12 Nisan Cuma hangi eczaneler açık? Bugün İzmir'de nöbetçi eczaneler hangisi? soruları araştırılıyor. İşte İzmir'de bugünün nöbetçi eczanelerinin adres ve telefonları...

İzmir nöbetçi eczaneler 12 Nisan Cuma! Bayramda hangi eczaneler açık?

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 12 NİSAN CUMA

UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA YENI MAH.529 SOK.NO:11/A ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR 02322329064

FUAT ECZANESİ - ALSANCAK MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:98/D 02324042555

YENI PARK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK 2324822834

ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YENER CAD. NO:25/A ALTINDAG 2324676727

YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA 02323423570

AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47 02328547112

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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A 02322787035

EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ 02322448611

BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR 2325814404

GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A 02323717739

UMUT ECZANESİ - BERGAMA FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3 FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI 02326321656

BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A 02325926018

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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1 ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA 02323390309

DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
02323886000

SEÇKIN ECZANESİ - BORNOVA 3 273 SOK.NO:10/C BAYRAKLI ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323481083

BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600) 05464200135

KANTARCIOĞLU ECZANESİ - BOZYAKA ÇALIKUŞU MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:165 02324830305

BUCA PARK ECZANESİ - BUCA 1 KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONU ARKASI 2324426088

SULTAN ECZANESİ - BUCA 2 AHMET PIRISTINA BLV.NO.70/A-B ÖZEL TINAZTEPE HAST.POLİKLİNİK KARŞISI
02324540676

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AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
02324626484

ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR 2326731088

ADA ECZANESİ - ÇEŞME 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G 02327128287

ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME 2327168281

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