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Haberler İzmir İzmir'de 3 saate varan su kesintisi 12 Nisan Cuma

İzmir'de 3 saate varan su kesintisi 12 Nisan Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün Foça, Torbalı, Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 12 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 3 saate varan su kesintisi 12 Nisan Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 12 NİSAN CUMA

FOÇA YENİBAĞARASI

12.04.2024 saat 09:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR

2.04.2024 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN

12.04.2024 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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