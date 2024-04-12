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İzmir’in göbeğinde can çekişen tarih

HABER MERKEZİ
İzmir’in göbeğinde can çekişen tarih
BİR zamanlar İzmir'in gözbebeği olan ve ticaretin merkezinde bulunan Konak'taki tarihi Basmane semti, şimdilerde virane durumdaki konakları ve binaları ile eski günlerinden çok uzak durumda. Yıllardır İzmir'de yaşadığını ve bölgenin eski halini de çok iyi bildiğini belirten 81 yaşındaki Şemsettin Ülkümen, "İzmir'de belirli yerlerle ilgilenildi ancak burası böyle yüzüstü bırakılarak öksüz çocuk oldu. Buralar harika, çok güzel yerlerdi. Ama bugün bakıyorum yıkıntı haline gelmiş buralar, eski halini bildiğimiz için üzülüyor insan tabii. Burada görülen Paşa Oteli çok güzel eski, tarihi bir binaydı. Ama şimdi şu hale bak 'yıkılır' deniyor. İzmir'in kalbidir burası. Arka tarafta tarihi yerleri var. Zaten ismi 'Agora'dır buranın. Ama eski durumu kalmadı" dedi.
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