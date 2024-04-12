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Haberler İzmir KOAH hastası nefesine kavuştu

KOAH hastası nefesine kavuştu

HABER MERKEZİ
KOAH hastası nefesine kavuştu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve yıllardır nefes darlığı yaşayan KOAH hastası 63 yaşındaki Salman Boynueğri, yeni nefesine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde kavuştu. İEÜ Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla artık rahat nefes alan Salman Boynueğri, "Nefes alıp veremiyordum, Bir arkadaşımızın vasıtasıyla, Hakkı Ulutaş ile tanıştım, ameliyat olmamı söyledi. Şimdi çok iyiyim. Nefes darlığım geçti, yeniden nefes almaya başladım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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