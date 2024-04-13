Bayramın keyfini lunaparkta çıkardılar

HEYECAN ve adrenalin yaşamak isteyenlerin buluşma noktası Lunapark İzmir, bayram tatilinde hayli yoğun ilgi gördü. Hem 9 günlük bayram tatili hem de havaların güzel olması nedeniyle Uluslararası İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık olduğu zamanlardaki kalabalığı aratmayan eğlence merkezi, genç yaşlı herkese keyifli saatler yaşatıyor. Erdoğan Coşkun'un hayata geçirdiği ve 51 yıldır oğlu Önder Coşkun tarafından yönetilen Lunapark, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Efe Coşkun yönetiminde yoluna devam ediyor.

Efe Coşkun, "Bu sene yoğunluğumuz biraz daha artmış durumda. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının da bunda etkisi büyük. Normalde gece 24.00'da gişeleri ve oyuncakları kapatmaya başlıyoruz. Ancak bazı müşteriler eğlencenin bitmesini hiç istemiyor" yorumunu yaptı.