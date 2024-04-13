‘Her şeye rağmen babamla aramız iyi’

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Gamze Akkavak, böbrek yetmezliğiyle boğuşuyordu. Nakil uyumlu olmasına rağmen baba İsmet Akkavak, kızına böbreğini bağışlamak istemedi. 2022 yılında bir TV programına çıkan aile kozlarını paylaştı. Uzun süren tartışmaların ardından hayırsever bir vatandaşın baba Akkavak'a ameliyat sonrası çalışamadığı dönemde bakımı için 50 bin TL bağışlayacağının sözünü vermesiyle sular duruldu. Gamze babasıyla birlikte ameliyat masasına yattı.

'İNŞALLAH ÜNİVERSİTEYE GİDECEĞİM'

Büyük acılar yaşadığı kötü günleri geride bıraktığını ve babasının bağışladığı böbrekle yeni hayatında son derece sağlıklı ve mutlu olduğunu belirten genç kız, "Şimdi ertelediğim hayallerimi geçekleştirmenin zamanı" dedi.

Yeni hayatında son derece sağlıklı ve mutlu olduğunu kaydeden genç kız, "Kötü günlerimde hep yanımda olan annemle birlikte Bayındır'da yaşamaya devam ediyorum. Okuluma uzun yıllar ara vermek zorunda kalmıştım. Bir yandan öğrenimime davam ederken bir yandan da su arıtma firmasında müşteri görevlisi olarak çalışıyorum. Hayallerimi biraz gecikmeli takip ediyorum. Hedefim liseyi bitirip, üniversiteye gitmek. Bana böbreğinin birini zorla da olsa bağışlayan babam ile aram şimdi oldukça iyi. İkimiz de periyodik olarak kontrollerinden geçiyoruz ve son derece sağlıklıyız" diye konuştu.

FİLMLERE KONU OLACAK BİR HAYAT

YENİ Asır, Bayındırlı böbrek hastası Gamze Akkavak'ın filmlere konu olacak öyküsünü 2018 yılından başlayıp, 2022'de nakil oluncaya kadar takip etti. Genç kız, böbrek yetmezliğiyle mücadele ederken babasının hayatını kurtarabileceğini öğrendi. Fakat baba İsmet Akkavak böbreğini vermeyi kabul etmedi. Bir vatandaş babaya para vereceğini söyledi ve Gamze'ye ancak o zaman nakil yapıldı.