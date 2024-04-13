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Haberler İzmir İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek 23’ü çocuk toplam 102 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerice yakalandı.

İHA
İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Çeşme, Urla ve Selçuk ilçeleri açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23'ü çocuk toplam 102 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler yapılan sağlık işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

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