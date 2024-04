İzmir’i çok seviyorum

İsviçre'den sonra görevi için İzmir'e gelmeyi tercih eden İtalya'nın İzmir Konsolosu İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir'in aile dostu bir şehir olduğunu belirterek, sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

TÜRKLER ÇOK SICAK KANLI

"İzmir'i çok seviyoruz. Ailece bu kentte yaşamaktan çok mutluyuz" diyen Bianchi, İzmir'de çerez, sebze ve meyvenin yanı sıra ünü yurt dışına aşan inciri çok sevdiğini, şambali, boyoz ve İzmir bombasına bayıldığını anlattı. Bianchi en çok da görev süresinin dolmasının ardından her koşulda bizlerin çok tükettiği çayımızı özleyeceğini anlattı. İzmir'de göreve başladığı ilk günlerde Türk halkının sıcaklığı ve dünyaca ünlü misafirperverliğiyle karşılaması sonrasında çok rahatlayan Bianchi, "Evliyim ve bir kızım var. İzmir tercihi de ailevi nedenlerden dolayı oldu. Aile dostu bir şehir bulabileceğimizi bilerek tercih ettik. İzmir'i çok seviyoruz. İzmir'de kendimi evimde gibi rahat ve özgür hissediyorum dedi. Bianchi, sorularımızı da samimiyetle yanıtladı.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

- İzmir'i nasıl buldunuz en çok İzmir'de neleri sevdiniz?

Oldukça uluslararası, modern ve canlı bir ruha sahip bir şehir İzmir. Güçlü bir girişimci varlığıyla geleceğe bakan, kadim bir tarihe sahip. Tüm bunları ve İtalya'ya olan yakınlık hissini gerçekten çok beğendim. İzmir aynı zamanda köpek ve kedi dostu bir şehir ve halkın dört ayaklı dostlarımıza gösterdiği saygıyı görmek, hatta kitapçılarda görebilmek hoşuma gitti.

- İzmir'de İtalya'ya karşı büyük bir hayranlık. Bir çok vatandaşımız çok sık İtalya'ya gitmek istiyor. Bu dostluk köprüsüyle ilgili ne söylemek istersiniz?

İtalya hayranlığı en çok dikkatimi çeken ve beni olumlu etkileyen şeylerden biri. Konsolosluk olarak, İtalyan kültürünü çok çeşitli etkinliklerle sergilemeyi amaçlıyoruz.

Ekim ayındaki İtalyan dili haftası, Kasım ayındaki İtalyan mutfağı haftası ve bir dizi özel etkinlik düzenliyoruz. Bunlar araştırma, tasarım, uzay ve bilimde İtalyan mükemmelliğinin sergilendiği günlerdir.

Turizm konusunda, İtalya'da çok sayıda Türk turist mevcudiyetinden büyük mutluluk duyuyoru. İzmir ile İtalya şehirleri arasındaki uçuşların artmasını umuyoruz.

- Vize konusu şu an çok gündemde. Randevu sisteminin nasıl çalıştığını açıklayabilir misiniz?

Hemen bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum: Konsolosluk hiçbir zaman randevuları kapatmadı veya engellemedi.

Bu, çok kez duyduğum yanlış bir söylenti. Randevular sürekli olarak kararlaştırılır ve özel ajansımız İData aracılığıyla online olarak yayınla nır. Ancak randevuların hızlı bir şekilde alındığı ve Türk vatandaşlarının çoğu zaman boş yer bulamadıkları da bir gerçek. Fakat sebep vizelerin azalması değil, aksine 2023'te son yıllara göre vize sayısında rekor kırdık. Vizelerde artış olurken mevcut randevularda azalma nasıl mümkün olabilir. Ortada pek çok sorun var ama cevap temelde iki faktörde yatıyor: Birincisi, arz ve talep arasında klasik dengesizliğe yol açan talepteki güçlü artış.

Daha sonra vize alışverişi durumu, yani o ülkeye seyahat etmeyi düşünmeseniz bile başvuruyu Konsolosluğa göndermek. Şu noktaya odaklanmak istiyorum.

Eğer birçok başvuru sahibi, İtalya'ya gitmek istemese de ve başvurmak istediği Avrupa ülkelerinde uygun yer bulamazsa, bize başvurmaları halinde bu kişiler kaçınılmaz olarak İtalya'ya gidecek olanlardan yer çalmaktadır.

Böylece klasik darboğaz ve sıkışıklık yaratılmakta. Böylece diğer yurttaşlara zarar vermenin yanı sıra, başvuru sahibinin kendisini de cezalandırma riski taşır. Nihai varış noktasıyla ilgili haklı nedenlere dayanan şüphe, aslında vize reddinin bir nedenidir. Bu nedenle herkesi asıl varış ülkesinin Konsolosluğuna başvurmaya davet ediyorum. Bununla birlikte, söz konusu iki ana faktör Konsolosluğun kapsamı dışında olsa bile, her zaman durumu izliyoruz ve İData ile işbirliği içinde yeni sistemler (örneğin son olarak OTP aracılığıyla kimlik tespiti gibi) oluşturmaya çalışıyoruz.

- Boş zamanlarınızda nasıl vakit geçirirsiniz?

İşimiz boş zamana çok az yer bırakıyor ve bu zamanı aile ile geçirmeyi tercih ediyorum.

Ancak genel olarak İzmir'in ve Türkiye'nin farklı bölgelerini keşfetmeyi seviyorum. Harika yerler ve eşsiz bir tarihe sahip yerler oldukları için şanslıyım.

- Türkiye ve İtalya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler mükemmel olup, sürekli siyasi diyalog, yakın ticari ilişkiler ve sivil toplumlar arasındaki köprüler sayesinde zaman içinde pekişen sağlam bir dostluk ilişkisine dayanmaktadır. Türkiye ile 2023 yılındaki dış ticaret hacmimiz 27 milyar doları aşan rekor rakamlara ulaşmış olup, çeşitli sektörlerde artan yatırımlar ve işbirlikleri ile önemli bir İtalyan girişimci varlığına sahibiz. Söylediğimiz gibi turist akışı sürekli devam ediyor ve İtalya'da eğitim almayı tercih eden Türk öğrencilerin sayısını da artırdık.

- İki akdeniz ülkesi olan Türkiye ve İtalya arasındaki ne gibi benzerlikler ve farklılıklar gözlemlediniz?

İki ülkenin de güzel ya da sıra dışı turistik yerleri, sıcak ve saygılı insanları ve yemek pişirme tutkuları var. İkimizin de moda zevki var, gençlerimizin yaratıcılığı da güçlü.

Tarihimizin zenginliği açısından da benzeriz. Diğer yandan bazı farklılıklarımız da mevcut.

Örneğin kahvaltıda bizim için iyi bir kapuçino ve kruvasan yeterlidir. İkimiz de aileye değer veriyoruz ve farklı şekillerde de olsa dinlenme vakitlerini eksik etmiyoruz.

"İZMİR'DE KURUYEMİŞ ÇOK KALİTELİ" İtalya mutfağı dünyada en çok sevilen mutfaklardan biri Türk ve İzmir mutfağı için ne düşünüyorsunuz?

İTALYAN mutfağı, birkaç basit ama seçilmiş malzemenin kullanılmasıyla karakterize edilir. Pirinç ya da bulgurun her zaman sebze ve salata ya da başka bir şeyle eşleştirildiği Türk mutfağında yemeklerin bütünlüğü, kahvaltıda da kendini gösteren zenginlik hoşuma gidiyor. İzmir'de özellikle sebze ve meyveler, özellikle kuru yemiş çok kaliteli. Ama her fırsatta, her yerde, özellikle de yemeğin sonunda içilen çayı da çok takdir ediyorum.

Belki de artık alışkanlık haline gelmiş. Türkiye'de en çok özleyeceğim şeylerden biri bu olacak.

"BİZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ" Peki mesleğinizin zorlu ve keyifli yanları nelerdir?

BU meslek çok farklı kültürleri, yerleri keşfetmenizi sağlıyor ve bu iş sayesinde Türkiye'yi keşfediyorum. Bu kesinlikle teşvik edici ve aynı zamanda eğlenceli olduğunu diyebiliriz. Ülkenizi temsil etmek kesinlikle çok teşvik edici ama aynı zamanda bir yüklü sorumluluk vermektedir.

Bir görev için, yani yurt dışında ülkenizi temsil etmek için ülke değiştiriyorsunuz.

Bu değişim, bir yandan sayısız yeni deneyimlerle zenginleşse de, bir yandan da sürekli olarak bir nevi göçebelik yaşamaya sıfırdan başlamak zorunda kalmanın pratik zorluklarını da yaratıyor.

Ancak bu ülkeye hizmet uğruna yaptığımız bir fedakarlıktır.

'ADANA DEMİRSPORLUYUM'

Adana Demirspor taraftarı olduğunu belirten Bianchi, "Tabi ki Balotelli'den dolayı. Bana formasını hediye etti" dedi.

"TÜRK MUTFAĞI ÇOK ZENGİN"

İZMİR'İN ve Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürü olduğunu belirten Daniele Bianchi, "Genel olarak Türk kahvaltısının da çok önemli bir özellik taşıdığını söyleyebilirim. Gevreği, boyozu ve şambaliyi zaten tatmıştım ve hepsini beğendim" diye konuştu.