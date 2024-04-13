SMA’lı Ayaz bebekten sevindiren haber

İZMİR Tire'de, Yeni Asır'ın 4 yıldır özel haberleriyle gündemde tuttuğu SMA'lı Ayaz Sındıraç, SMA ile boğuşan ailelere umut oldu. 1 yıl önce Dubai 'Al Jalila Childrens' hastanesinde 'Zolgensma' gen tedavisi gören SMA Tip 2 hastası Ayaz, artık yardım almadan tek başına ayakta durmaya başladı.

'KORKULARINI YENECEK'

KASLARININ güçlenmesi için haftada üç gün fizik tedavi gören beş yaşındaki Ayaz yürümek için gün sayıyor. Dört yıldır olağanüstü günler yaşadıklarını belirten baba Ali Sındıraç, "Hayatımız daha yeni yeni normale dönmeye başladı. Yıllar sonra tekrar eski işime geri döndüm. Ayaz'ın tedavisi doktorların gözetiminde sürüyor. Yürümenin nasıl bir duygu olduğunu bilmiyor. Korkularını zamanla yenecek. Hastane odalarında geçirdiğimiz uykusuz geceler son buldu. Hem bizim hem de onun yüzü gülüyor. SMA'lı aileler gen tedavisinde kullanılan ilaç işe yarıyor mu? diye soruyorlar. Tedavi öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var" ifadelerini kullandı.