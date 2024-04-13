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Haberler İzmir Taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

HABER MERKEZİ
Taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İZMİR'İN Buca ilçesi doğu girişinde bir ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölürken 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza perşembe akşamı 22.20 sıralarında İzmir-Çeşme çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Can Elmacı yönetimindeki taksi bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. 1 yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yararlılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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