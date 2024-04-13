Yerli turistin gözdesi İzmir

Bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından yerli ve yabancı turistler, Ege Bölgesi'ne yoğunlaştı. Tatilin tadını çıkarmak isteyenler İzmir, Muğla, Denizli gibi şehirlere akın etti. İzmirli turizmci ve Atlas Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Tağıl, Ramazan Bayramı'nın, okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle kent merkezi genelindeki konaklama tesislerindeki rezervasyonları arttığını söyledi.

HAREKETLİ BİR DÖNEM

İzmir'in şirin butik otellerinden Atlas Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Tağıl, İzmir'in tatil beldelerinin ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde dışarıda kent merkezindeki otellerde hareketli bir bayram dönemini yaşadıklarını söyledi.

Tağıl, "Özellikle turistik ilçelerimizde açık olan otel ve pansiyonların istenilen doluluğa ulaştığını bilmek bizleri mutlu ediyor. Ramazan Bayramı'nı İzmir'de kent merkezindeki oteller dolu dolu geçirdi. Turizm merkezlerinde açık olan otellerimiz istenilen doluluğa ulaştı. Bir kişilik oda bile bulmak çok zor" dedi.