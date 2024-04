6 milyarlık vurgunun kitabını yazmış

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada eşi Seçilay Ocakçı ile tutuklanan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve diğer holding yöneticileri için Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na 500'den fazla kişinin başvururak şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Masak raporlarına ve ilk belirlemelere göre Ocakçı'nın 6 milyar liranın üzerinde bir vurgun yaptığı ve bu rakamla birlikte 3 bine yakın kişinin isimlerinin şirket dökümanlarından belirlendiği ve bu isimlerin şikayete gelmedikleri öğrenildi.

Öte yandan yüzde 7 ila 20 oranında yüksek kar vaadiyle, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı'nın (34) hakimlikteki ifadesinde ilginç bir detaya YENİ ASIR ulaştı. Yüzyılın vurgunu diye adlandırılan olayda Ocakçı'nın 'vurgunun' kitabını yazdığı ortaya çıktı. FETÖ üyeliğinden ihraç asker Ocakcı'nın 'Algoritmaların İzinde Borsa - Kazançlı Yatırımların Sırrı' isimli kitap yazdığı bu kitabın piyasada tükendiği öğrenildi.

KİTAPLA BEYİN YIKAMIŞ

Mağdurlara paralarını vermek ve borsadan çıkmayı istediğini söyleyen Ocakcı'nın uykunuzda bile para kazanacaksınız diye yazdığı vurgun kitabından ise mağdurların beynini böyle yıkamış: "Selamlar! Bu kitabi eline alan herkese merhaba demek istiyorum. Evet, seninle konuşuyorum o koltukta rahatça otururken, belki bir fincan kahve veya çay yanında, geleceğin finans dünyasına bir adım atmaya hazır misin? Hazırsan, bu heyecan verici dünyayı keşfetmeye başlayalım. Ben Sedat Ocakçı 15 yıldır borsada işlem yapıyorum. Bu kitap hayatımı değiştiren tekniği sizlere anlatmak için yazıldı. Şimdi, bu heyecan verici yolculuğa başlamak için hazır misin? Cevabın "evet" olduğunu duyar gibiyim. O halde, kemerlerinizi bağlayın ve algoritmik trading dünyasına doğru hızla yol alalım."

KIZINA KÖTÜ ÖRNEK

Sevgili eşim, beni her zaman desteklediğin ve hayallerimi gerçeğe dönüştürmeme yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Senin sevgin ve desteğin, hayatımın her saniyesinde hissedili yor. Ve küçük meleğim, sevgili kızım, senin saf sevgin ve hayati keşfetme heyecanın, bu kitabı yazarken bana ilham kaynağı oldu. Umarım bu kitap, senin de hayallerini gerçeğe dönüştürmen konusunda sana ilham olur. Her birinize minnettarim ve sizlere olan sevgimi ifade etmek icin kelimeler yetersiz kalıyor. Bu kitap, ailemize, girişimciliğe, teknolojiye hayata ve umuda adanmıştır.