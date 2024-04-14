Atatürk’ün gelişinin 90. yılı kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934'te Aliağa'ya gelişinin 90.yıl dönümü kutlandı. Aliağa Belediyesi tarafından Atatürk Ortaokulu arkasında yapılan düzenlemeyle oluşturulan Atatürk Hatıra Köşesi'nde organize edilen etkinlik programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve vatandaşlar katıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar konuşmasında şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunduğumuz bu noktada, o günkü ismiyle Aliağa Mektebi'nde öğretmen ve öğrencileriyle buluştu. 13 Nisan 1934 yılında Ata'mızı burada ağırlayan öğretmen ve öğrencilerimizden ebediyete uğurladıklarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Ata'mızın Aliağa'ya gelişinin 90.yıl dönümü kutlu olsun"