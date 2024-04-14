İzmir’de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları...