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Haberler İzmir İzmir'de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

İzmir'de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 14 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

BAYRAKLI MANSUROĞLU, MANSUROĞLU MAH
14.04.2024 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA BEŞYOL, YAKAKÖY
14.04.2024 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA YILDIZ
14.04.2024 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 4 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazar

ÇEŞME YALI
14.04.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI BAHÇELİEVLER, YAZIBAŞI
14.04.2024 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA ÇAMLIÇAY
14.04.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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