31 Mart Yerel seçimlerinin ardından koltuğuna oturan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, mazbatasını almasının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram günlerinde de makamında olan Başkan Balkan, samimiyetle karşıladığı Yeni Asır ekibine önemli açıklamalar yaptı. İnanılmaz kalabalık olan ve sokaklarından sel gibi insanların aktığı, neredeyse bir sandalye bulabilmenin şans sayılabileceği Urla'da, Başkan Balkan'la belediye binasında buluştuk.

15 HALK PLAJI GELİYOR

BAYRAMIN üçüncü günü olmasına rağmen makamında ziyaretçi ağırlayan Selçuk Balkan, ilçede hayata geçirilecek çalışmalar hakkında konuştu. Gelir gelmez idari izinleri kaldırdığını belirten Selçuk Balkan, "Ben mazbatamı aldığım gün parti rozetimi çıkardım. Halka yakın, halkın yaşamını kolaylaştıran, yaşımı daha sempatik, daha zahmetsiz, daha sevgi ögeleri içeren eylemlerle süsleyen, bir yönetim sergilemek istiyoruz. Mazbatamızı aldığımızın hemen ertesinde bayram tatili başlamasına rağmen, yaz için çalışmaya başladık. 15 Haziran'a kadar 15 ayrı yerde 15 halk plajı hazır olacak ki; bu Urla'nın yıllardır halledilmeyen bir sorunu. Oysa başarması sadece istemekle gerçekleşecek bir olay" dedi.

MAKAM ARACI KALKIYOR

URLA'DA makam arabası saltanatı olduğunu belirten Başkan Balkan şöyle konuştu: "Her gün bir ilçeye yada İzmir merkeze makam aracı ile gidip gelen yönetici arkadaş var. Madem burada görev kabul ediyorsun burada oturmayı göze alacaksın. Mesela birim amirlerinin makam araç kullanmasını kaldırıyoruz. Kiralık araçlar var ve Urlalı'nın yılda 33 milyon lirası bu araçlara harcanıyor, KDV ile birlikte. Bir de yakıt ekleyin...

" PAHALILIKLA ANILMAYACAK

URLA çok pahalı bir ilçe haline geldiğini de sözlerine ekleyen Balkan, "Burası bir bardak çayın 50, kahvenin 100 liraya satıldığı bir ilçe olmayacak. Bir tabak sebze yemeğinin 200 liraya satıldığı bir ilçe olmayacak. Alternatiflerini koyacağız ortaya. Fiyatları kontrol altına alacağız. Halkın faydalanamayacağı esnaf dükkanı olur mu.. İlk olarak URİT'in kafeleriyle başlayacağız ve çay-kahve fiyatlarını düşürüp kaliteyi artıracağız ki; halk gidip ucuza dinlenebilsin. Temiz ve düzenli olmak zorundayız. Dükkan işgallerini en az seviyeye çekmek zorundayız. Araç parklarını engellemek uğruna kentin yapısını bozan barikatlara cezalar uygulayacağız. Tabii bize çare kalmaz, koyduğumuz düzene uyulmaz ise... Bunu esnafın yönetime katılımı ile karşılıkla anlaşmalar yaparak çözmek istiyoruz. Yasaların hükümlerine rağmen sahil şeridinde kaçak otopark ve plaj işletmeciliği yapılamayacak. Her belediye başkanının nasıl bir belediye teslim aldığını bilmesi gerekir. Benim imzam kıymetli, ben Urla Halkı adına imza atacağım. Öyle her önüme konan evrağı imzalarsam, o zaman belediye başkanlığını ben yapıyor olmam, o kağıdı bana uzatan yapıyor olur" diye konuştu.

ARAÇ HURDAYA ATILMIŞ

"SON 5 yıllık tahsisler, kiralar, ayni ve nakdi sermaye artırımları, aktarımları falanlar filanlar, encümen kararlarına kadar her şeyi bilmeden imza yetkisi almam" diyen Balkan şöyle konuştu: "İmar'dan Fen İşlerine kadar, en küçük detayları bilmem gerek. İki gündür demirbaşlarla ilgili çalışmalar yapıyorum, eksik kalemler var. Sibel Uyar Başkanımız zamanında restore edilmiş bir arazi aracı var, bir köşede yatar durumda bulduk. Ve bu keşif bize bina yapacak. İhaleyle satacağız bu antika aracı. Yani her şey düzene girecek."