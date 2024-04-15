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Haberler İzmir İzmir’de piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi

Son dakika İzmir haberi... İzmir’de tütün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 19 şüpheli hakkında adli işlem yapılan operasyonda toplam piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İHA
İzmir’de piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda toplam piyasa değeri 15 milyon 710 bin TL olan; bin 500 adet bandrol, 9 milyon 495 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 338 bin 200 adet boş makaron, bin 162 kilogram nargile tütünü, 61 adet elektronik sigara ve 19 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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