Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İzmir kaçıncı sırada?

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. İzmir 3. sırada yer aldı. Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi. Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

Teste göre en zeki 10 il şu şekilde açıklandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6-İstanbul: 104.02 IQ, 7-Kocaeli: 103.85 IQ, 8-Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36.