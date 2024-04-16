Bayraklı’da kadro değişimi

BAYRAKLI Belediye Başkanı İrfan Önal, geçtiğimiz hafta pazartesi günü belediyedeki bazı müdürlerle toplantı yaparak yol yürümeyeceği isimlere bu durumu tebliğ etti. Önal'ın eski Başkan Hasan Karabağ döneminde görev almış bazı isimlerle temas halinde olduğu bildirildi. Ancak ortaya atılan ve görev bekleyen bazı isimler ilçe örgütünde ve belediyede büyük rahatsızlık yarattı. Önal'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, belediye içindeki kadro değişimini kısa sürede yapacağı belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, göreve geldikten sonra Özel Kalem Müdürü olarak, geçmişte birlikte siyaset yaptığı Öznur Mercan Ulusoy'u atadı. Belediye'nin Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal'ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde akademisyen olacağı öğrenildi.

FLAŞ ATAMALAR YAPILDI

ÖNAL'IN belediye şirketinin başına ise eski ilçe başkanı Pınar Susmuş'u atayacağı kulislere yansıdı. Narlıdere Belediyesi'nden Bayraklı'ya transfer olan Belediyenin Basın Müdürü Can Özlü Karşıyaka Belediyesi'ne geçti. Özlü'nün burada başkan yardımcısı olarak görev alması bekleniyor. Sandal döneminde belediyede koordinatör olarak görev alan Hatice Tatlı'nın ise odasını boşalttığı öğrenildi. Baybel A.Ş'nin başına kimin geçeceği ise merak konusu. Önal'ın eski ilçe başkanı Pınar Susmuş'u bu göreve atayacağı kulislere yansıdı. Susmuş, ilçe başkanı olduğu dönemde yönetiminin isitfası sonrası başkanlıktan düşmüştü.