  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayram tatilinde Çeşme ve Alaçatı'ya gelen araç sayısı belli oldu

Bayram tatilinde Çeşme ve Alaçatı'ya gelen araç sayısı belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinde bulunan otoyol gişelerinden 9 günlük bayram tatili boyunca 98 bin 117 araç geçtiği açıklandı.

İHA
Bayram tatilinde Çeşme ve Alaçatı’ya gelen araç sayısı belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 8 Nisan Pazartesi gününden 14 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar Alaçatı otoyol gişelerinden 64 bin 53, Çeşme otoyol gişelerinden ise 34 bin 64 araç olmak üzere toplam 98 bin 117 araç giriş yaptı.

Aynı tarihler arasında Alaçatı otoyol gişelerinden 69 bin 600 araç, Çeşme otoyol gişelerinden de 33 bin 454 araç olmak üzere toplam 103 bin 54 araç çıkış yaptı. Bayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba gününden bayramın son günü olan 12 Nisan Cuma günü gece yarısına kadar ise Alaçatı otoyol gişelerinden 36 bin 502, Çeşme otoyol gişelerinden de 19 bin 758 araç giriş yaparken, Alaçatı otoyol gişelerinden 33 bin 697, Çeşme otoyol gişelerinden de 16 bin 622 araç çıkış yaptı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA