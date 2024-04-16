İzmir elektrik kesintisi 16 Nisan Salı! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İşte GDZ Elektrik'in uyarısına göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...