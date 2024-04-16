İzmir elektrik kesintisi 16 Nisan Salı! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İşte GDZ Elektrik'in uyarısına göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı ( Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu )
Saat : 9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Çiçekli
Saat : 10:00 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan ( Çümen Küme Evler 11. Sk. 12. Sk. 8. Sk. ÇÜMEN GERMİYAN KÖYİÇİ İc Yol İcyol Kösedağ Mevkii ÖREN MEVKİİ Yaka Küme 20310 20300 ÖREN )
Karaköy
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Zafer ( 3962/15. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Erden ( 9754. Sk. 9757. Sk. 9755. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin
Saat : 10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki ( KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE )
Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 )
Saat : 11:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Umurlu ( KAHVEÖNÜ HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN )
Tumbullar ( Kaledibi Dutlarderesi TUMBULLAR )
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ege ( 1244/1. Sk. 1517. Sk. 1517. Çk. 1517/1. Sk. 1517/2. Sk. 1517/3. Sk. 1517/4. Sk. 1543. Sk. 1544. Sk. 1545. Sk. 1546. Sk. 1547. Sk. 1549. Sk. 1550. Sk. 1550/1. Sk. 1551. Sk. 1552. Sk. 1553. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli ( Manisa Asfaltı Cd. 6332. Sk. 6335/1 )
Belen
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri ÇAMYAYLA )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun ( boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI )